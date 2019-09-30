На Донбассе ликвидировали боевика ДНР, получившего медаль от России: фото

В зоне боевых действий на востоке Украины был ликвидирован очередной боевик.

Как пишет в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан, 29 сентября не стало Александра Трегубова 1987 года рождения, который входил в состав 3-й отдельной мотострелковой бригады.

"Трегубов Александр из 3 омсбр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - подписал он публикацию.

Погибший 32-летний представитель незаконных военных формирований является уроженцем Горловки Донецкой области.

Интересно, что ликвидированный боевик в свое время получил медаль от Российской Федерации. Награду ему вручили "за особые заслуги".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 сентября погиб боевик так называемой "ДНР", который подписывался в соцсетях псевдонимом Артем Донецк.