Не дожил до 25 лет: стало известно о новом "грузе 200" у боевиков ДНР, фото

25 сентября погиб боевик так называемой "ДНР", который подписывался в соцсетях псевдонимом Артем Донецк.

Об этом сообщили в соцсетях близкие боевика.

Ранее он был внесен в базу "Миротворца".

Настоящее имя боевика Артем Игоревич Корниенко. Он родился 28 мая 1995 года в городе Макеевка Донецкой области.

Обстоятельства гибели выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 9 сентября стало известно о ликвидации в Донбассе двух боевиков - Виталия Савостьянова и Юрия Денисюка.

В Москве загадочно скончалась украинка из Ивано-Франковска, воевавшая на стороне боевиков так называемой ЛНР. По данным блогера, Екатерину Токаренко, так зовут украинку, нашли в Москве в ванной со сломанной шеей.

Также на Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке "Лев". Боевик является выходцем из поселка Очеретяное Донецкой области, в 1990-е работал в местной милиции, затем стал руководить аграрным предприятием.