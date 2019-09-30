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В Полтаве произошла драка со стрельбой из-за женщины: опубликовано видео

понедельник, 30 сентября 2019, 12:55
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29 сентября в Полтаве мужчина открыл огонь из-за шумной компании, которая пыталась приставать к его жене.

По данным регионального управления Национальной полиции, инцидент произошел поздним вечером по улице Небесной Сотни.

"Двое нетрезвых мужчин пытались цепляться к женщине, которая шла к себе домой. За нее вступился прохожий, сделал замечание. Нетрезвым не понравилось это, между тремя мужчинами началась драка", - сообщили в полиции.

В ходе конфликта мужчину избили, а на крики женщины сюда подошел муж пострадавшей. С собой он взял травматический пистолет, из которого открыл стрельбу вверх.

Нетрезвых задержали, избитого прохожего доставили в больницу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Каховке Херсонской области военнослужащий по контракту забаррикадировался возле военкомата, взял заложницу и открыл стрельбу.

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