На трассе смерти в Крыму произошла новая масштабная трагедия: фото и видео

Утром 1 октября под Феодосией в районе поселка Приморский в оккупированном Крыму произошла смертельная авария.

В ДТП погибли три человека, еще пятеро получили травмы, пишут крымские СМИ.

Здесь столкнулись легковые автомобили KIA и Lada. Погибшие находились во втором автомобиле.

По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, которые устраняют последствия аварии. В данный момент движение на участке дороги не перекрыто.

Причины, по которым водитель выехал на встречную полосу, устанавливаются.

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