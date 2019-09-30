В оккупированном Крыму авто влетело в подземный переход: фото с места жуткой аварии

В воскресенье, 29 сентября, ночью в Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) авто влетело в подземный переход.

Об этом сообщают "Вести Крыма".

Авария случилась после полуночи недалеко от кинотеатра "Звезда".

По словам очевидца, автомобиль Kia сбил ограждение и влетел в подземный переход. В результате аварии пострадала женщина.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

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Как сообщал "Апостроф", в Павлограде Днепропетровской области работник правоохранительных органов устроил серьезную аварию. Полицейский на автомобиле Volkswagen Golf он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.

Кроме того, в городе Мироновка Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. Аварию устроил подросток.