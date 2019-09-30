В оккупированном Крыму авто влетело в подземный переход: фото с места жуткой аварии

В воскресенье, 29 сентября, ночью в Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) авто влетело в подземный переход.
Об этом сообщают "Вести Крыма".
Авария случилась после полуночи недалеко от кинотеатра "Звезда".
По словам очевидца, автомобиль Kia сбил ограждение и влетел в подземный переход. В результате аварии пострадала женщина.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
Как сообщал "Апостроф", в Павлограде Днепропетровской области работник правоохранительных органов устроил серьезную аварию. Полицейский на автомобиле Volkswagen Golf он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada.
Кроме того, в городе Мироновка Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. Аварию устроил подросток.