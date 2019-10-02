Боевики готовят подлость: волонтер рассказал о тревожных новостях с Донбасса

Известный волонтер Роман Доник рассказал о тревожной ситуации, которая складывается на передовой на Донбассе.

О ней он написал на своей странице в Facebook.

"А тем временем на светлодарку зашли "сомалийцы". Помните такое подразделение, которым командовал Гиви? Они всегда появлялись там, где должно быть обострение. Нет, не для усиления на время нашей ротации, а сели на позиции", - написал он.

Не менее пугающая ситуация складывается и в Луганской области. По словам волонтера, по этой причине, ни о каком разведении сил не может быть и речи.

"В Луганской области, вся техника орков отведена с полигонов в глубь и создается группировка для выхода в район Крымского. Нет, линию фронта они не прорвут. Ни там, ни здесь. Но явно готовят какую-то гадость. И ни о каком отведении и прекращении стрельбы и мысли нет. Они наращивают силы", - добавил Доник.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось мощное видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе.