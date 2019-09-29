"Адский удар": появилось мощное видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

В сети появилось видео мощных артиллерийских ударов по укрепленным позициям боевиков незаконных вооруженных формирований в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующие кадры были опубликованы на Facebook странице "Белоцерковская волонтерская группа" пользователем Юрием Москаленко.

Когда и где именно было снято видео – не уточняется.

"Наши... Сокрушительное уничтожение врага. Это то, что принесет победу и мир на нашу землю. Бескрайне благодарны лучшему батальону за преданность и честь. За то, что несмотря на все", – говорится в подписи к видеозаписи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 27 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.