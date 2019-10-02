Под Одессой подросток устроил смертельное ДТП на авто родителей: фото и видео

Возле Черноморска Одесской области подросток за рулем родительского авто устроил ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

По предварительным данным, 16-летний парень за рулем Mercedes, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с машинами "Москвич" и "Honda". В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что Honda получила незначительные механические повреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.