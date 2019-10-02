В Украине прошли масштабные обыски на предприятиях оборонпрома: первые подробности и фото

В среду, 2 октября, на предприятиях оборонной промышленности Украины в Киеве и Житомире прошли масштабные обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Обыски проводили сотрудники Нацполиции и Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины. К мероприятиям привлекался КОРД.

Отмечается, что это связано со следственными действиями в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой техники. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

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Как уточняет "Укринформ", обыски, в частности, прошли на Житомирском бронетанковом заводе.

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