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Хищения в Минобороны: появились интересные детали о замешанных в деле депутатах

воскресенье, 17 марта 2019, 18:01

Основная часть переписки на 87 страницах, которую ГПУ весной 2017 года передала в НАБУ, касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м. газа (уголовное производство от 12.12.2016 г.) И одного из эпизодов завладения средствами "Укрзализныци" (производство от 31.03.2016 г.)", - отметили в НАБУ.

В первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта), отметили в ведомстве.

"Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего ее направят в суд. Установленная сумма убытков - 1,4 млрд грн", - отметили в НАБУ.

Также в бюро сообщили, что в соответствии с производством наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам "и использовались для совершения преступления их подчиненными", они переданы в управление АРМА.

"Во втором уголовном производстве по фактам завладения средствами "Укрзализныци" дело в отношении двух лиц направлено в суд", - сообщили в НАБУ.

В двух указанных уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек, общая сумма убытков из-за коррупции составляет 1,5 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.

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