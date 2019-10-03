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Под Львовом 19-летний неадекват устроил на переезде серьезное ДТП с поездом: фото и видео

четверг, 03 октября 2019, 14:17
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В четверг, 3 октября, во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде с участием двух авто и тепловоза.

Об этом сообщает ресурс "Гал-инфо".

ДТП случилось около 06:15 в селе Силец Сокальского района. Там возле путей столкнулись машины марки Volkswagen Golf и Mercedes.

Как установили правоохранители, за рулем Volkswagen находился 30-летний житель Жовковского района, который остановил авто перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде.

В это время водитель автомобиля Mercedes, 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигался в попутном направлении. Он не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Volkswagen.

После этого Mercedes продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.

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