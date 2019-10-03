Тела обнаружили в колодце: под Черновцами произошло жуткое убийство, фото и видео

В Кицмани Черновицкой области произошло жуткое убийство - в колодце обнаружили тела женщины и ее дочери.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, изначально в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем парне, когда правоохранители отправились к матери разыскиваемого, то увидели, что на территории двора никого нет. Вскоре они заметили тела в колодце.

Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На их телах обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.

В полиции подозревают, что убить мать и сестру мог пропавший парень, его объявили в розыск.

Начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве правоохранители задержали парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в Киеве.