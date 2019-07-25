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Задержан парень, убивший в Киеве 18-летнюю ровесницу: опубликованы фото и видео

четверг, 25 июля 2019, 07:01
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В Полтаве правоохранители задержали парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, тело погибшей Чернявской Анастасии с ножевыми ранениями полицейские нашли в квартире, которую она снимала в Голосеевском районе столицы. Полицию вызвал товарищ отца девушки, которого тот попросил заехать по адресу, где проживала дочь, и проверить все ли с ней хорошо. Девушка не выходила на связь с 12:00 вторника, 23 июля. Мертвой ее обнаружили около 20:40 в тот же день.

Полицейские, которые прибыли на вызов, обнаружили не закрытую дверь квартиры и следы крови. Зайдя внутрь они также увидели тело девушки и нож. Следственно-оперативная группа провела осмотр, работали также судебно-медицинский эксперт, криминалисты, кинологи со служебной собакой.

Полиция приступила к поискам убийцы: были собраны показания свидетелей, изъяты записи с камер видеонаблюдения. В итоге личность подозреваемого установили и узнали, что парень может скрываться в Полтаве, куда срочно выехали оперативники. Его задержали в городе 24 июля.

"Сегодня парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставляют в Киев, где следователи будут проводить с ним следственные действия. Что характерно: он, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение. Однако достаточно вещественных доказательств его причастности к этому преступлению. Сейчас он дает первые объяснения, впоследствии мы выясним мотив убийства и обстоятельства этого события. По согласованию с прокурором ему будет объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения", - рассказал начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где он жил, проводят неотложный обыск.

Предварительно известно, что парень и девушка познакомили в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире - установит следствие. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.

По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в социальной сети Facebook Анастасия последний пост опубликовала 21 июля в 17:50. Она разместила несколько своих снимков.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend.

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