В Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку: фото опасного преступника

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в среду, 2 октября, в Ровно мужчина, ранее осужденный за изнасилование и убийство, вновь напал на девушку.

Об этом сообщается на Facebook странице "PitBull Рівне".

Как отмечается, нападавшего зовут Роман. 2 октября 2009 года он изнасиловал и убил свою соседку – 12-летнюю девочку, за что получил 13 лет тюрьмы. Однако ему удалось выйти на три года раньше из-за времени, которое он провел в СИЗО, и которое, по так называемому "закону Савченко", засчитывается в общий срок отбывания наказания как "день за два".

"И вот, вчера - 02.10.2019 года (да-да ровно через 10 лет после предыдущего убийства!) Рома напал на свою соседку. Тоже в районе Юбилейного, если бы кто спрашивал. Девушку затянул в кусты за остановкой общественного транспорта, где попытался задушить и изнасиловать. Благодаря неравнодушным прохожим, которые сообщили о криках о помощи и быстрой реакции копов беды удалось избежать. Девушка жива, поиздеваться над ней подонок не успел, хотя и говорил, что по завершению бесчеловечной расправы он пойдет гулять себе, а девушка уже не пойдет никуда. Рому спугнули проблесковые маячки патрульного авто, а тех секунд, которые понадобились перепуганной до смерти девушке, хватило маньяку, чтобы убежать. Рома пока гуляет на свободе", – говорится в сообщении.

Также к посту прикреплены фотографии мужчины, который якобы является нападавшим.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.