RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:54
Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места
14:45
В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:56
Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:54
В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:56
Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Ровно объявили в розыск маньяка-педофила, напавшего на девушку: фото опасного преступника

четверг, 03 октября 2019, 06:59
переглянути новину українською

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в среду, 2 октября, в Ровно мужчина, ранее осужденный за изнасилование и убийство, вновь напал на девушку.

Об этом сообщается на Facebook странице "PitBull Рівне".

Как отмечается, нападавшего зовут Роман. 2 октября 2009 года он изнасиловал и убил свою соседку – 12-летнюю девочку, за что получил 13 лет тюрьмы. Однако ему удалось выйти на три года раньше из-за времени, которое он провел в СИЗО, и которое, по так называемому "закону Савченко", засчитывается в общий срок отбывания наказания как "день за два".

"И вот, вчера - 02.10.2019 года (да-да ровно через 10 лет после предыдущего убийства!) Рома напал на свою соседку. Тоже в районе Юбилейного, если бы кто спрашивал. Девушку затянул в кусты за остановкой общественного транспорта, где попытался задушить и изнасиловать. Благодаря неравнодушным прохожим, которые сообщили о криках о помощи и быстрой реакции копов беды удалось избежать. Девушка жива, поиздеваться над ней подонок не успел, хотя и говорил, что по завершению бесчеловечной расправы он пойдет гулять себе, а девушка уже не пойдет никуда. Рому спугнули проблесковые маячки патрульного авто, а тех секунд, которые понадобились перепуганной до смерти девушке, хватило маньяку, чтобы убежать. Рома пока гуляет на свободе", – говорится в сообщении.

Также к посту прикреплены фотографии мужчины, который якобы является нападавшим.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: