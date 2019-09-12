В Харькове педофил зверски изнасиловал и избил девочку: появились фото подозреваемого

В сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.

Снимки опубликованы на Facebook странице "Харьков NOW".

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения в одном из супермаркетов города.

"В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку: идет поисковая операция. Отморозок измывался над ребенком два часа! По информации местных жителей, преступник - мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите опознать!", – говорится также в подписи к фото.

Как отмечают в комментариях пользователи, изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 сентября в Киеве произошел вопиющий инцидент: в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери.