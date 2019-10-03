В США много людей погибло при посадке самолета: опубликованы фото и видео

В среду, 2 октября, в американском штате Коннектикут при посадке разбился бомбардировщик В-17 времен Второй мировой войны: известно о гибели семи человек.

Об этом сообщает CBSN.

Как отмечается, на борту самолета находились 13 человек – десять пассажиров и три члена экипажа. Шесть человек выжили после аварии. Кроме того, пострадал один человек, который был на земле.

Пилоты В-17 попросили диспетчеров о приземлении через несколько минут после взлета. Во время приземления самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы, проехал по траве и врезался в сооружение для противогололедной обработки. После этого из самолета повалил черный дым.

Бомбардировщик зарегистрирован на гражданского и им не руководили военные, сообщает Федеральное управление авиации США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России (Ставропольский край) произошла катастрофа с участием учебного штурмовика Су-25УБ.