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В России разбился военный самолет: первые подробности

вторник, 03 сентября 2019, 16:26
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В России (Ставропольский край) произошла катастрофа с участием учебного штурмовика Су-25УБ.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Известно, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. На данный момент на месте ЧП ведутся поиски двух пилотов, находившихся в штурмовике.

Также уточняется, что перед тем, как разбиться, самолет перестал выходить на связь.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажир снял на видео момент смертельного ЧП с самолетом в России, на борту которого находились около полсотни пассажиров.

Также в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. Известно, что у самолета отказала топливная система. Спустя 5-6 часов пассажиров посадили в этот же самолёт, который отремонтировали.

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