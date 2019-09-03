В России разбился военный самолет: первые подробности

В России (Ставропольский край) произошла катастрофа с участием учебного штурмовика Су-25УБ.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Известно, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. На данный момент на месте ЧП ведутся поиски двух пилотов, находившихся в штурмовике.

Также уточняется, что перед тем, как разбиться, самолет перестал выходить на связь.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажир снял на видео момент смертельного ЧП с самолетом в России, на борту которого находились около полсотни пассажиров.

Также в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. Известно, что у самолета отказала топливная система. Спустя 5-6 часов пассажиров посадили в этот же самолёт, который отремонтировали.