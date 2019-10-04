Бои на Донбассе и потери ВСУ: стало известно о новой трагедии

В четверг, 3 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью - он погиб.

Как сообщал "Апостроф", украинские добровольцы на Донбассе действовали при обороне страны совсем не так, как рядовые военнослужащие ВСУ, поскольку шли защищать страну из-за идеологических побуждений и берегли снаряжение и боеприпасы, которые иногда закупали за личные средства.