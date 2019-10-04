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Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места

пятница, 04 октября 2019, 14:54
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Вечером 3 октября в Фастовском районе Киевской области возле железнодорожной станции "Кожанка" поезд сбил 60-летнего мужчину, он скончался в больнице.

Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на источники в местной полиции.

Отмечается, что мужчина был выпивший, и взяв велосипед, отправился переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшего между путями заметил машинист грузового поезда и сообщил диспетчеру станции.

Мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы, однако спасти его уже не удалось, он скончался через несколько часов.

В полиции было принято решение открыть уголовное производство по ч.2 ст.276 УК Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Виновнику смерти мужчины грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 30 сентября в Киеве между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях было обнаружено тело 28-летнего парня.

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