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Сеть взбудоражил мощный взрыв в центре Донецка

пятница, 04 октября 2019, 19:35
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Во временно оккупированном боевиками Донецке произошло масштабное ЧП, по звукам, напомнившее мощный взрыв.

Об этом пишут в соцсетях.

Известно, что происшествие случилось около шести часов вечера.

"Что-то сильно и очень, Буденновский район слышно. "Грузия" услышала повторный, очень мощный. Контур, что-то бахнуло. Окна вздрогнули от взрывной волны", - сообщается в Twitter-аккаунте hochu domoy.

"Может, они имеют в виду, что кого-то хлопнули?", "Хорошо бы)", "Пушок хлопнул может?" – комментируют происшедшее в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Донецке с невероятной периодичностью происходят взрывы. Буквально месяц назад, 4 сентября, жители оккупированного боевиками Донецка уже сообщали о мощном взрыве. Тогда сильный хлопок был слышен в районе шахты имени Скочинского.

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