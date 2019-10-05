На Закарпатье вынесли приговор главному сепаратисту, просившему Путина ввести войска

На Закарпатье осудили сепаратиста Петра Гецко, который называл себя "премьер-министром" выдуманного государства "Республика Подкарпатская Русь".

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области заочно приговорил Гецко к 12 годам лишения свободы.

По данным следствия, в течение января-марта 2014 мужчина размещал в интернете сообщения сепаратистского содержания с призывами к свержению конституционного строя и вводу иностранных войск. В частности, он просил президента России Владимира Путина ввести войска на Закарпатье.

Гецко находится в международном розыске. По мнению судей, он находится в России.

Осужденный неоднократно принимал участие в российский телепередачах, где призывал создать спецтерриторию на Закарпатье, не входящую в территориально-административные образования.

Напомним, что в интернете появилась информация о боевиках, которые предали Украину и работают на так называемую ДНР.