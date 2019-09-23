В сеть слили личные данные предателей Украины, работающих на боевиков ДНР

В интернете появилась информация о боевиках, которые предали Украину и работают на так называемую ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своем сайте.

По его данным, они жители городов Харцызск и Иловайск на территориии временно оккупированного Донбасса. Эти люди работают в "МЧС" и "генпрокуратуре" фейковой Донецкой народной республики.

Блогер узнал личные данные предателей родины и решил их обнародовать в сети.

Напомним, ранее стали известны данные об украинских военных, которые в 2014 году способствовали оккупации Крымского полуострова.

Как сообщал "Апостроф", с августа 2015 года и по настоящее время украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из ДНР и ЛНР. В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.