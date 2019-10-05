RU  UA  EN

суббота, 5 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 октября

15:29
В Киеве жестоко отомстили владелице белоснежного авто: опубликованы фото "послания"
14:55
Работали носильщиками: в сети напомнили забавные фото с Путиным и Штайнмайером
14:13
Романтика зашкаливает: Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе
14:07
Под Ровно депутату сожгли элитный внедорожник: опубликованы фото
13:59
У протестующих в Ираке появилась своя "небесная сотня": фото, видео и последние подробности
13:30
Двое школьников разбились в аварии под Ивано-Франковском: фото и имена погибших
13:05
Не смогла пойти на похороны: Злата Огневич рассказала о смерти любимого человека
12:57
В Украине в октябре выпал снег: опубликованы фото
12:29
На Донбассе погиб боец из разведки ВСУ: опубликованы фото и фамилия
11:47
Знаменитая голливудская пара два месяца скрывала рождение третьего ребенка
11:29
Рядом с Украиной в ДТП с пассажирским бусом погибли 10 человек: фото и видео
10:46
Дымом затянуло целый район: фото и видео сильного пожара на складах в Днепре
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Ровно депутату сожгли элитный внедорожник: опубликованы фото

суббота, 05 октября 2019, 14:07
переглянути новину українською

В ночь на пятницу, 4 октября, в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.

Об этом сообщает Департамент коммуникации областной полиции.

При пожаре никто не пострадал. Дом депутата удалось спасти от возгорания. Прибывшим пожарным удалось ликвидировать пожар примерно за 10 минут. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

"С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют правоохранители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: