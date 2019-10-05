Под Ровно депутату сожгли элитный внедорожник: опубликованы фото

В ночь на пятницу, 4 октября, в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.

Об этом сообщает Департамент коммуникации областной полиции.

При пожаре никто не пострадал. Дом депутата удалось спасти от возгорания. Прибывшим пожарным удалось ликвидировать пожар примерно за 10 минут. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

"С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют правоохранители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.