В Киеве атаковали семью Гонтаревой: фото и видео огненного ЧП

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом со ссылкой на саму Гонтареву сообщает "НВ Бизнес".

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает произошедшее и ДТП в Лондоне с ее участием "звеньями одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора [Константина] Кулика, им мало подачи исков [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", — заявила она.

Издание "Информатор" опубликовало фото и видео с места пожара:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшая председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.