В Харькове водитель не пропустил "скорую" и влетел в машину с врачами: фото серьезного ДТП

Вечером в пятницу, 4 октября, в Харькове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на улице Шевченко, около 21:20.

Как отмечается, травмы в результате аварии получили 61-летний водитель, 57-летний фельдшер и 43-летний санитар скорой помощи. После оказания медицинской помощи их всех отпустили домой.

По предварительно установленной информации, 21-летний водитель легковушки Nissan при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 сентября в Киеве Volkswagen устроил серьезную аварию с участием автомобиля скорой помощи.