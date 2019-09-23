В Киеве "скорая" попала в ДТП на пешеходном переходе: видео

В понедельник, 23 сентября, в Киеве Volkswagen устроил серьезную аварию с участием автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", опубликовав видео с места аварии на бульваре Шевченко.

На нем видно, что столкновение произошло прямо на пешеходном переходе.

Причины аварии на данное время устанавливаются. Информации о возможных пострадавших также пока нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber - автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Также 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.

Кроме того, в Киеве такси попало в страшное ДТП с переворотом.