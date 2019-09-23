RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

14:42
Дом модного белья AJOUR провел к юбилею показы новых коллекций: фото
14:37
Сербия - Украина: прогноз букмекеров, где смотреть матч 1/4 финала ЧЕ по волейболу
14:29
Нет ни слова об амнистии: в МИД раскрыли детали "формулы Штайнмайера"
14:25
Унизили ветеранов АТО: в Киеве разгорелся скандал из-за украинского языка, фото
14:21
​Суд принял громкое решение по медиахолдингу Курченко: под чей контроль он перейдет
14:04
Поклонников "Игры престолов" возмутил самый масштабный спойлер финала на Эмми-2019
13:59
Работала в Кабмине Гроймана: что известно о еще одном новом заме главы ОПУ Богдана
13:59
У россиян будет истерика: в сети показали фото особого "деликатеса" для ВСУ
13:59
Зеленский и Порошенко "попали" на обертки шоколада: сеть повеселили смешные фотожабы
13:59
Украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA
13:56
Люди умирают, как мухи: в сети рассказали, что творится в отравленном Армянске в Крыму
13:48
России грозит отстранение от Олимпиады-2020: подробности скандала
Все новости

В Киеве "скорая" попала в ДТП на пешеходном переходе: видео

понедельник, 23 сентября 2019, 13:39
переглянути новину українською
Фото: скриншот из видео\YouTube

В понедельник, 23 сентября, в Киеве Volkswagen устроил серьезную аварию с участием автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", опубликовав видео с места аварии на бульваре Шевченко.

На нем видно, что столкновение произошло прямо на пешеходном переходе.

Причины аварии на данное время устанавливаются. Информации о возможных пострадавших также пока нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber - автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Также 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.

Кроме того, в Киеве такси попало в страшное ДТП с переворотом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: