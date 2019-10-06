Под Винницей молодая девушка погибла страшной смертью после скандала в магазине: видео

В городе Тульчин Винницкой области 22-летняя продавщица магазина одежды покончила жизнь самоубийством из-за недостачи в кассе.

Как сообщает ТСН, девушку нашли повешенной в квартире, которую она арендовала. На страшную находку наткнулся родной брат погибшей.

Как говорится в сюжете, родственники погибшей винят во всем работодателя девушки. По их словам, за день до смерти она приходила к ним и потребовала вернуть 7 тысяч гривен, которых якобы недосчитались во время ревизии.

В данный момент магазин одежды, в котором работала погибшая, закрыт. Здесь поставили фото девушки и положили цветы.

Коллеги погибшей из соседних магазинов говорят, что не верят в происшествие. Они считают, что девушка не могла взять деньги.

Владелица магазина в телефонном разговоре сказала, что из кассы действительно исчезло 7 тысяч гривен.

"Мне жаль молодого ребенка, которая ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы на любовном", - сказала она.

Также известно, что продавщица уже ищет покупателя для своей торговой точки.

Тем временем полиция квалифицировала инцидента как "самоубийство", однако родные погибшей хотят обращаться в прокуратуру.

Напомним, что в Мариуполе возле недостроенного корпуса больницы обнаружили мертвой 14-летнюю школьницу, которую разыскивали с субботы.