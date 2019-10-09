Под Киевом в страшном ДТП погибли сестры: опубликованы фото

Во вторник, 8 октября, в Киевской области в ДТП погибли сестры-близнецы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла в селе Требухов в Броварском районе. Там возле одного из жилых домов местный житель на автомобиле, двигаясь на высокой скорости, сбил двух женщин. Они переходили дорогу в неустановленном месте. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло.

Вследствие ДТП 35-летние женщины получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. Как стало известно, погибшие были сестрами-близнецами 1984 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.