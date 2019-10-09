Стычки между полицией и ветеранами АТО на Донбассе: появились новые детали и видео стрельбы

Через блокпост в Кременном Луганской области прошли ветераны АТО, добровольцы и волонтеры, которые направляются в населенный пункт Золотое помешать разведению сил.

Изначально полицейские отказывались пропускать участников акции "Последний блокпост". В ходе общения правоохранителей с добровольцами возник конфликт, в результате которого полицейский единожды выстрелил в воздух.

Из-за стычек ветеранов с полицией на блокпосту образовалась большая очередь. Сейчас здесь начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции.

Колонна добровольцев продолжила движение в направлении Золотого.

Также сюда прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий.

Напомним, что разведение сил в Золотом, которое планировалось на понедельник, 7 октября, перенесли на два дня позже.