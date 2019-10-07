В Украине заявили о срыве разведения сил на Донбассе: первые подробности

Запланированное на понедельник, 7 октября, разведение сил и средств в Луганской области не начнется.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, причиной срыва разведения стало нарушение "режима тишины".

"К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. Насколько вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на этом участке сохраняется мир и не происходят обстрелы", - заявил Пристайко.

Он уточнил, что придется опять ждать 7 дней.

Как сообщал "Апостроф", боевики ЛНР устроили военный "парад" в Луганске накануне разведения сил. Мероприятие они "посвятили" пятилетию так называемой "народной милиции".