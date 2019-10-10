Подготовка началась: появились интересные фото из зоны разведения сил на Донбассе

В районе Золотого в Луганской области активно ведутся работы по оборудованию оборонительных сооружений на участках, где должен состояться отвод подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины.

Так, здесь побывали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак, которые прибыли на Донбасс с рабочим визитом.

Судя по опубликованным фотографиям с места событий, украинские саперы продолжают осмотр и разминирование местности.

Как говорят военные, скорость строительства никак не повлияет на качество работ. Сейчас же главным препятствием для них остается постоянное нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как хочет завершить войну на Донбассе и что будет с разведением сил.