На оккупированном Донбассе устроили смелую "диверсию" в День Независимости: фото

Неизвестные украинские патриоты устроили смелую "диверсию" в городах оккупированного Донбасса ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

В сети показали фотографии, на которых запечатлены символы Украины в Луганске и Донецке.

Так, неизвестные установили флаг Украины на пятиэтажном жилом доме в Донецке по улице Щетинина.

Также патриоты постарались и в Луганске. Здесь на столбах расклеили листовки с изображением флага Украины и надписью "С Днем Независимости".

Напомним, что в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.