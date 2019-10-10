У дома развевается флаг Украины: появилось видео и детали задержания смелого активиста в Крыму

В среду, 9 октября, в аннексированном Россией Крыму арестовали проукраинского активиста Олега Приходько, у дома которого развивается украинский флаг, на два месяца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Крым.Реалии.

Оказалось, что Приходько не кормили с момента задержания. К счастью, родственникам удалось передать ему еду, пока судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

О задержании Приходько стало известно утром, 10 октября. Также была задержана супруга активиста Любовь Приходько.

Сотрудники ФСБ обвиняют его в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и совершении террористического акта. В частности, его обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России приговорили к огромному сроку украинца, который, якобы сотрудничал с СБУ.