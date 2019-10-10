RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

09:31
Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

10 октября

09:04
Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ

9 октября

16:32
Украина резко ответила России на предложение по транзиту газа
16:16
Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины
13:10
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото
09:59
Как и за что украинцы выживают на пенсии: появились интересные данные
09:26
Гривна укрепляется: озвучен свежий курс валют от НБУ

8 октября

17:45
Эксперт рассказал о последствиях принятия поправки "Слуги народа" о наценках на табак
16:09
Часть украинцев может остаться без пенсий: кто попадает в зону риска
14:13
Россия сделала Украине новое предложение по транзиту газа: подробности
12:40
Эксперты обновили прогноз по курсу доллара и уровню инфляции на 2020 год: озвучены цифры
09:31
Доллар дорожает: в НБУ озвучили свежий курс валют
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У дома развевается флаг Украины: появилось видео и детали задержания смелого активиста в Крыму

четверг, 10 октября 2019, 19:10
переглянути новину українською
Фото: Крым.Реалии

В среду, 9 октября, в аннексированном Россией Крыму арестовали проукраинского активиста Олега Приходько, у дома которого развивается украинский флаг, на два месяца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Крым.Реалии.

Оказалось, что Приходько не кормили с момента задержания. К счастью, родственникам удалось передать ему еду, пока судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

О задержании Приходько стало известно утром, 10 октября. Также была задержана супруга активиста Любовь Приходько.

Сотрудники ФСБ обвиняют его в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и совершении террористического акта. В частности, его обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России приговорили к огромному сроку украинца, который, якобы сотрудничал с СБУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: