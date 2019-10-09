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В России приговорили к огромному сроку украинского "разведчика": подробности дела

среда, 09 октября 2019, 22:13
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Фото: скриншот оперативного видео пресс-службы ФСБ РФ

В Ростове (Россия) 72-летнего украинца Владимира Моргунова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, якобы за разведывательную деятельность в пользу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда Ростова.

Известно, что процесс проходил в закрытом режиме и гособвинение просило для украинца восемь лет лишения свободы (при том, что статья о госизмене, а именно в этом обвинили мужчину, предполагает до 25 лет лишения свободы). Он заключил соглашение со следствием, что предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет.

По версии следствия, якобы он передавал украинской разведке информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе.

Моргунова задержали в ноябре 2018 года. Во время обыска у него нашли несколько сим-карт, коробок из-под телефонов и два паспорта – украинский и российский.

Известно, что Моргунов родился в поселке Меловое Луганской области, после 1991 года переехал в Россию, где долгое время занимал руководящие должности в органах муниципальной власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине задержали диверсантов из России, устроивших резонансные теракты.

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