В Днепре врачи бьются за жизнь раненого на Донбассе бойца: опубликовано видео

В районе Водяного, на Донбассе, произошло серьезное ЧП: 33-летний украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время разминирования. На данный момент медики в Днепре, куда в срочном порядке транспортировали раненого, борются за его жизнь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Уточняется, что военный, командир роты одного из подразделений ВСУ, находится в коме в реанимации. Еще на Донбассе он дважды пережил клиническую смерть.

"Получил тяжелую травму - минно-взрывную травму лица, комбинированную, осколочную, термическую. С ожогами глаз, лица и множественными осколочными ранениями. Есть надежда, что нам удастся спасти его жизнь", - прокомментировал состояние бойца ВСУ заместитель главного врача областной больницы им. Мечникова Юрий Скребец.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о гибели на Донбассе украинского военнослужащего Ивана Дейкуна.