Появились фото и новые данные о бойце ВСУ, погибшем на Донбассе

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Дейкун, погибший в воскресенье, 6 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, был родом из Николаевской области.

Об этом на своей странице в Twittter сообщил пользователь под ником aphareus, опубликовав фото военного.

"Около 16:00 от ранений грудной клетки, которые получил во время вражеского обстрела противником позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр, погиб старший солдат, наводчик, Дейкун Иван Викторович, 1978 г.р., житель г. Южноукраинск… Вечная память героям!" - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября в результате обстрела на Донбассе погиб 33-летний старший солдат Олег Ременный.

С ним попрощались в воскресенье, 6 октября, в городе Шпола Черкасской области.