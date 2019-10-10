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В Харькове совершили дерзкое ограбление на миллион: в полиции показали фото преступника

четверг, 10 октября 2019, 09:32
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Во вторник, 8 октября, в Харькове группа злоумышленников совершила вооруженное ограбление мужчины, который перевозил крупную сумму денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, трое неизвестных мужчин разбили окна в машине 30-летнего жителя Харькова и, угрожая ему ножом, завладели сумкой с наличными и ноутбуком. После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry.

Отметим, ранее местные СМИ писали, что, по словам очевидцев, водитель нес в сумке 1 миллион гривен из турагенства.

В результате проведенной операции "Перехват" один из подозреваемых уже задержан.

Им оказался 40-летний гражданин Грузии. Местонахождение остальных участников ограбления устанавливается. Открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве разыскивают преступников, которые украли из машины 900 тысяч гривен в Соломенском районе.

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