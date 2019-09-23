В Киеве совершили дерзкое ограбление на миллион: данные о преступниках

В Киеве разыскивают преступников, которые украли из машины 900 тысяч гривен в Соломенском районе.

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что трое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Passat и украли рюкзак, в котором было около 900 тысяч гривен. В столице объявлен план-перехват. Злоумышленники скрылись на белом автомобиле Volkswagen Golf.

Если вы видели данный автомобиль, то обязательно сообщите на линию "102". Водитель и пассажир указанного авто подозреваются в серии квартирных краж по Киеву.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион. Так, трое людей в черных масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись на авто в неизвестном направлении.

Кроме того, в Киеве на улице неизвестные украли у мужчины 3 миллиона гривен.