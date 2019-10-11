Под Запорожьем директор интерната сдавал детей в аренду: фото и детали скандала

В Запорожской области директор интерната отдавал своих подопечных в трудовое рабство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого-работника мелитопольского детдома, когда тот получал деньги за работу детей. Планировалось, что ученики будут выполнять тяжелые работы в поселке Приазовское на территории частного дома.

Решают вопрос о задержании "заказчика" услуг. Ведется досудебное расследование и открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одном из детских домов Одессы 16-летний подросток с психическим заболеванием на протяжении нескольких месяцев безнаказанно насиловал и избивал других детей.

Также украинцы требуют ужесточить наказание за насилие над детьми.