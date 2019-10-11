Снова отличился: в Харькове поделились детективной историей про живодера, выгнанного из университета МВД

Житель Харькова Карим Абахаму, попавший ранее в скандал из-за издевательств и жестокого убийства летучей мыши, попал в новую историю, которая может закончиться тюрьмой.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист и советник председателя ХОГА Павел Федосенко.

"Несколько дней назад нас немного пощипали. Если конкретнее, 7 октября Настя заметила отсутствие банковской карты. Была ли это кража или утеря - остается только догадываться. Факты же таковы: 6 октября в 13:40 жена оплатила картой покупку, а в 14:40 прошла еще одна транзакция на 580 гривен. Транзакция, которую никто из нас не совершал. Поняв, что карта ушла, мы сразу ее заблокировали - и начали разбираться", - рассказал журналист.

В результате интересного расследования выяснилось, что пропавшей карточкой воспользовался тот самый Карим Абахаму.

"Умные люди остудили мой пыл и уговорили действовать по закону - поэтому сегодня Настя написала заявление в полицию. В которой, сложись все немного иначе, когда-то мог бы работать и Карим", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", после того, как история с летучей мышью облетела СМИ, испугавшись народного гнева, Абахаму завел в Facebook новую страницу (ранее он удалился из всех соцсетей), с единственной записью, в которой парень просил прощения за совершенный поступок. Он уверял, что осознал свою вину и искренне раскаивается.