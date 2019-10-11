В Харькове во время урока в школе обрушился потолок: фото серьезного ЧП

В пятницу, 11 октября, в одной из школ Харькова в классе прямо во время урока рухнул потолок.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице "Ху***я Салтовка".

На снимках можно увидеть, что в классе обвалился натяжной потолок. Один из крупных элементов потолка упал прямо на парту, на которой лежат тетради учеников.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

"В 121 школе во время урока обрушился потолок. Вроде никого не прибило", – говорится в подписи к фотографиям.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июне в Харькове металлический забор упал на женщину с двумя детьми, в результате чего один ребенок и сама женщина получили травмы.