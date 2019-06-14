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В Харькове на мать с детьми упал металлический забор: видео момента ЧП и реакция полиции

пятница, 14 июня 2019, 15:50
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В четверг, 13 июня, в Харькове металлический забор упал на женщину с двумя детьми, в результате чего один и ребенок и сама женщина получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Установлено, что по данному адресу проводятся ремонтные работы. Жительница Харькова шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске 8-месячного ребенка. Малолетняя девочка не пострадала", - говорится в сообщении.

А вот женщина и ее старшая дочь с травмами оказались в больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

А в Моршине (Львовская область) женщину убила молния.

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