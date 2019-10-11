В Киеве вспыхнул мощный пожар в жилом доме: первое видео

В пятницу, 11 октября, в Киеве на улице Героев Севастополя, 26 произошел пожар, в сети было опубликовано видео.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Instagram сообщества dtp.kiev.ua.

На записи заметно, что как минимум одна квартира полностью выгорела.

"Сильное возгорание в жилом доме. Одна квартира выгорела дотла, в квартире выше сгорела кухня и балкон. Подробности происшествия и информацию о пострадавших устанавливаем", - говорится в сообщении.

Чрезвычайные службы уже прибыли на место событий и занимаются ликвидацией возгорания.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в Голосеевском районе Киева загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома, в ходе пожара погиб пожилой мужчина.