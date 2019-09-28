​В Киеве произошло смертельное огненное ЧП в жилом доме: опубликованы фото

В субботу, 28 сентября, в Голосеевском районе Киева загорелась квартира: погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 07:00 в жилом девятиэтажном доме по адресу улица Дмитрия Луценко, 1б. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже. Для ликвидации пожара на место выехали спасатели ГСЧС.

Отмечают, что когда спасатели зашли в квартиру, то увидели, что огонь распространился на площадь в 10 квадратных метров. В полной дыма комнате они увидели лежащего мужчину. На него надели кислородную маску и вынесли на улицу. Жителя передали медикам, однако они констатировали, что он уже мертв.

Погибшему было около 70 лет и он жил один, почти не общаясь с соседями. Жильцы подъезда даже не знали имени погибшего. Причины возгорания устанавливает следствие.

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