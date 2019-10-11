В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео

В ночь на 11 октября в российском городе Саратов люди хотели совершить самосуд над убийцей 9-летней девочки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Комсомольская правда".

9-летняя Лиза Киселева пропала в городе 10 октября, а к поискам присоединились волонтеры и просто неравнодушные граждане. Сотни людей искали девочку и пришли к гаражам, неподалеку от местной школы. Там обнаружили опечатанный и вскрытый гараж, где предположили, что нашли ее тело.

К месту подъехала машина правоохранителей, а люди набросились на нее, догадываясь, что в салоне находится задержанный. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить жаждущих мести. Люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, задержанного толпе заполучить не удалось.

Тем временем полиция не давала никакой информации. Некоторые противоречивые данные лишь публиковали в паблике в соцсетях. Это не стало препятствием для распространения самых разных слухов среди тысяч людей.

Уже ближе к утру 11 октября зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель ребенка. Но граждане, пока информация была неизвестна, всю ночь продолжали подходить к гаражам. Они требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

Отмечают, что в городе усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания правоохранительных органов и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. К отделу полиции Кировского района Саратова стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Соцсети взорвались комментариями, полными злости и боли.

"Весь город не спал и вот - боль и разочарование... Пропавшую девочку нашли погибшей. Соболезнования родным. Просьба правоохранителям - по максимальной строгости закона покарать убийцу", - написал в сети депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко, тело которой нашли в выгребной яме.