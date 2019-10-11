RU  UA  EN

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео

пятница, 11 октября 2019, 08:38
переглянути новину українською

В ночь на 11 октября в российском городе Саратов люди хотели совершить самосуд над убийцей 9-летней девочки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Комсомольская правда".

9-летняя Лиза Киселева пропала в городе 10 октября, а к поискам присоединились волонтеры и просто неравнодушные граждане. Сотни людей искали девочку и пришли к гаражам, неподалеку от местной школы. Там обнаружили опечатанный и вскрытый гараж, где предположили, что нашли ее тело.

К месту подъехала машина правоохранителей, а люди набросились на нее, догадываясь, что в салоне находится задержанный. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить жаждущих мести. Люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, задержанного толпе заполучить не удалось.

Тем временем полиция не давала никакой информации. Некоторые противоречивые данные лишь публиковали в паблике в соцсетях. Это не стало препятствием для распространения самых разных слухов среди тысяч людей.

Уже ближе к утру 11 октября зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель ребенка. Но граждане, пока информация была неизвестна, всю ночь продолжали подходить к гаражам. Они требовали, чтобы к ним вышли руководители полиции и рассказали что происходит, и где сейчас подозреваемый.

Отмечают, что в городе усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания правоохранительных органов и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. К отделу полиции Кировского района Саратова стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Соцсети взорвались комментариями, полными злости и боли.

"Весь город не спал и вот - боль и разочарование... Пропавшую девочку нашли погибшей. Соболезнования родным. Просьба правоохранителям - по максимальной строгости закона покарать убийцу", - написал в сети депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко, тело которой нашли в выгребной яме.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: