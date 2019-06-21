RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

15:20
Названы место и дата похорон Дмитрия Тымчука
15:11
​Скандальный нардеп "забыл" указать в декларации десятки миллионов
15:00
Украинского тренера выгнали из белорусского клуба по неожиданной причине
14:51
Под Одессой сотни человек прощаются с 11-летней Дашей Лукьяненко: фото и видео
14:43
Игрок "Депортиво" получил жестокий удар ногой в голову, его обидчик расплакался: видео
14:25
Убийца был с ножом: СМИ раскрыли новые детали смерти 11-летней Даши Лукьяненко
14:13
Под песни Повалий: журналисты показали фото гостей на дне рождения Фирташа
14:05
Журналисты узнали о походе в Раду беглого топ-чиновника времен Януковича
14:04
​"Нафтогаз" снова снижает цены: кого коснется удешевление газа
14:00
Украинскую певицу не выпустили из страны: что случилось на границе
13:51
На финансирование медицины необходимо направлять минимум 5% ВВП - Бойко
13:51
В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой сотни человек прощаются с 11-летней Дашей Лукьяненко: фото и видео

пятница, 21 июня 2019, 14:51
переглянути новину українською

21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

В 12:00 местные жители пришли на похороны Даши. Тело убитой девочки хоронили в закрытом белом гробу. Его сначала для прощание вынесли на центральную площадь Ивановки. Около гроба все время стояли ее самые близкие - мама, папа, бабушка и брат, которому около 12 лет. Родители громко плакали и кричали, чтобы убрали журналистов.

Многие жители стояли во время отпевания не скрывая своих слез. На похороны девочки принесли много венков и цветов. С цветами пришли и сотрудники полиции, предположительно те, кто нашли тело Даши. Также цветы возложили к гробу и учащиеся Дашиной школы.

"Развелось в последнее время столько бездельников, которые только сидят за компьютером, которые ничего не хотят делать, изменять (намекает на Николая Тарасова, - ред.). И так появляются такие нелюди. Мы сочувствуем родителям. До последнего мы верили, что девочку найдут. Мы искали в лесу, в колодцах и верили, что девочку найдут и она будет жива. Когда мы узнали, что она уже была мертва... Мы не могли подумать, что нелюдь рядом и искусно манипулирует нами. Мы благодарны полиции, что они поймали этого нелюдя и дали родителям возможность похоронить это маленькое тельце", - сказал председатель сельского совета и пожелал страшной смерти убийце.

Всего на похоронах присутствовало около 600 человек. Никого из родных подозреваемого в убийстве не было.

Отмечают, что над гробом кружил рой мух, так как, по данным экспертов, за неделю тело успело уже разложится.

В силу негативных эмоций местные жители пообещали сжечь дом убийцы - Тарасовых.

Как сообщал "Апостроф", мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочке в Одесской области Николая Тарасова публично извинилась за то, что воспитала такого сына.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: