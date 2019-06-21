Под Одессой сотни человек прощаются с 11-летней Дашей Лукьяненко: фото и видео

21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

В 12:00 местные жители пришли на похороны Даши. Тело убитой девочки хоронили в закрытом белом гробу. Его сначала для прощание вынесли на центральную площадь Ивановки. Около гроба все время стояли ее самые близкие - мама, папа, бабушка и брат, которому около 12 лет. Родители громко плакали и кричали, чтобы убрали журналистов.

Многие жители стояли во время отпевания не скрывая своих слез. На похороны девочки принесли много венков и цветов. С цветами пришли и сотрудники полиции, предположительно те, кто нашли тело Даши. Также цветы возложили к гробу и учащиеся Дашиной школы.

"Развелось в последнее время столько бездельников, которые только сидят за компьютером, которые ничего не хотят делать, изменять (намекает на Николая Тарасова, - ред.). И так появляются такие нелюди. Мы сочувствуем родителям. До последнего мы верили, что девочку найдут. Мы искали в лесу, в колодцах и верили, что девочку найдут и она будет жива. Когда мы узнали, что она уже была мертва... Мы не могли подумать, что нелюдь рядом и искусно манипулирует нами. Мы благодарны полиции, что они поймали этого нелюдя и дали родителям возможность похоронить это маленькое тельце", - сказал председатель сельского совета и пожелал страшной смерти убийце.

Всего на похоронах присутствовало около 600 человек. Никого из родных подозреваемого в убийстве не было.

Отмечают, что над гробом кружил рой мух, так как, по данным экспертов, за неделю тело успело уже разложится.

В силу негативных эмоций местные жители пообещали сжечь дом убийцы - Тарасовых.

Как сообщал "Апостроф", мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочке в Одесской области Николая Тарасова публично извинилась за то, что воспитала такого сына.