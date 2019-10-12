Два несчастья сразу: появилось видео тайфуна с торнадо и их последствий в Японии

В субботу, 12 октября, на Японию обрушилась мощная непогода в виде тайфуна и торнадо.
Видео опубликовали в YouTube-канале FOBOS PLANET.
Огромный торнадо, вызванный тайфуном под названием Хагибис, разрушил несколько домов в префектуре Тиба, которая находится неподалеку от Токио. Тайфун будет двигаться дальше вглубь страны через регион Канто, включая район Токийского метрополитена.
Сообщается о сильных ветрах, включая торнадо, проливные дожди, сильные наводнения и интенсивные волны.
Видео непогоды опубликовали в сети.
Как сообщал "Апостроф", в России, недалеко от Белгорода, пронесся мощный торнадо, который завораживает своей красотой.