В России пронесся мощный торнадо: видео стихии

В России, недалеко от Белгорода, пронесся мощный торнадо, который завораживает своей красотой.

Об этом сообщает Telegram-канал Белгород №1.

Отмечается, что красивый торнадо заметили возле Шляхово, в 20 км от Белгорода.

Как сообщал "Апостроф", в США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали. Скорость ветра в американских штатах Огайо и Индиана достигала 264 км/ч. Тогда без света остались около 68 000 домов.

Также синоптики предупреждали, что на регионы Дальнего Востока (Россия), где горят леса, в августе может обрушиться мощный тайфун.

Кроме того, на юге России объявили массовую эвакуацию из-за гигантских смерчей. Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов. Объявлено штормовое предупреждение, также поэтому власти заявили об эвакуации отдыхающих и местных жителей с опасной зоны.