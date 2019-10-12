Обстрелы на Донбассе: боевики ранили двух украинских бойцов

В субботу, 12 октября, в результате обстрела боевиков на Донбассе получили ранения два украинских воина.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

В незаконных вооруженных формированиях (НЗФ) так называемой ДНР сводных сообщений о боевых действиях 12 октября нет, но есть сообщения об обстреле окраин Донецка и обесточивания в результате обстрела села Пикузы на юге Донецкой области, которое боевики называют советским названием Коминтерново.

В НЗФ так называемой ЛНР нет сведений о событиях 12 октября.

Как сообщал "Апостроф", за сентябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска потеряли 14 человек.