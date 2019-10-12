Под Черновцами автобус с пассажирами попал в ДТП: фото, видео и данные о пострадавших

В субботу, 12 октября, в Черновицкой области в ДТП попал рейсовый автобус, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Авария случилась после обеда на трассе неподалеку от села Диновцы Новоселицкого района. Водитель рейсового автобуса Черновцы-Харьков не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении.

Вследствие ДТП пострадала семья - девять пассажиров микроавтобуса. В их числе - пять взрослых и четверо детей.

Согласно информации полиции, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", 21 августа в Киеве водитель автобуса устроил серьезное ДТП с грузовиком-автовозом, на который были загружены автомобили Mazda.